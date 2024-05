Grève à la SNCF en Ile-de-France : un train sur 5 prévu mardi sur certaines lignes de RER

Le mouvement social des cheminots franciliens promet d'être suivi, le mardi 21 mai. Voici les prévisions en fonction des lignes. Ce jour "noir" dans les transports est déclenché par les négociations sur les primes perçues pendant les Jeux olympiques.

Journée noire en vue : ce mardi 21 mai, le trafic sera "très fortement perturbé" pour les trains de banlieue et RER exploités par la SNCF en raison d'une grève des cheminots franciliens à la veille d'une journée de négociations sur les primes perçues pendant les Jeux olympiques, a annoncé dimanche la SNCF.

Les lignes les plus touchées seront le RER D et la ligne R du Transilien, avec seulement un train sur cinq et uniquement aux heures de pointe (de 6h30 à 9h30 et de 16h à 20h). On comptera uniquement deux trains sur cinq sur le RER E, qui ne roulera pas entre 10h et 17h et ne desservira pas de nombreuses gares.

Le trafic ligne par ligne

LIGNE A : le trafic sera "très perturbé" le mardi 21 mai sur les branches Cergy et Poissy du RER A. Prévoir 1 train sur 2.

LIGNE B : le trafic est "perturbé". Prévoir 1 train sur 2 sur la partie nord de la ligne et 2 trains sur 3 sur sa partie sud.

Pas de changement de train à gare du Nord.

De plus, aucun train ne circule à partir de 22h45 entre gare du Nord et Aéroport CDG/Mitry-Claye en raison de travaux.

LIGNE C : trafic "très fortement" perturbé. Prévoir 2 trains sur 5 en heures de pointe. De 6h30 à 9h30 et de 16h à 20h selon les branches, 1 train toutes les 15 à 30 minutes.

Aucune circulation entre Paris Austerlitz Banlieue et Invalides, entre Choisy le Roi et Massy Palaiseau, entre Ermont Eaubonne et Pontoise

Les gares d'Avenue du Pdt Kennedy, Boulainvilliers, Porchefontaine, Versailles RG et Dourdan La Forêt ne sont pas desservies.

LIGNE D : Le trafic sera "très fortement" perturbé. Prévoir 1 train sur 5 de 6h30 à 9h30 et de 16h à 20h uniquement.

Aucun train ne circule entre :

- Gare de Lyon et Châtelet Les Halles,

- Goussainville et Creil,

- Melun et Corbeil,

- Corbeil et Juvisy via Ris-Orangis.

LIGNE E : Trafic "fortement perturbé" le mardi 21 mai. Aucun train entre 10h et 17h. En dehors de ces horaires, prévoir 2 trains sur 5 sur les axes Haussmann-Saint Lazare / Chelles et Haussmann-Saint Lazare / Tournan. Aucun train entre Haussmann-Saint Lazare et Nanterre-La-Folie.

LIGNE H : Trafic "fortement perturbé" le mardi 21 mai.

LIGNE J : Trafic "fortement perturbé" le mardi 21 mai.​ Prévoir 1 train sur 3.

LIGNE K : Trafic fortement perturbé le mardi 21 mai.​

LIGNE L : Trafic fortement perturbé le mardi 21 mai.​ Prévoir 1 train sur 3.

LIGNE N : Trafic fortement perturbé le mardi 21 mai.​ Prévoir 1 train sur 3.

LIGNE P : Trafic fortement perturbé le mardi 21 mai.​ Prévoir 1 train sur 2 sur les axes suivants :

Paris / Meaux, Paris / Coulommiers, Paris / Provins, Paris / Chateau-Thierry.

Un service de bus de substitution est mis en place entre Meaux et La Ferté-Milon, Esbly et Crécy-La-Chapelle.

LIGNE R : Trafic "très fortement perturbé".​ Prévoir 1 train sur 5 uniquement de 6h à 8h et de 17h à 20h et aucun train entre Montereau et Melun via Héricy.

LIGNE U : Trafic "fortement perturbé".​ Prévoir 1 train sur 3.

Quel trafic dans les trams ?

LIGNE T4 : Trafic "fortement perturbé".​ Prévoir 1 tramway toutes les 15 minutes sur l'axe Bondy / Aulnay-sous-Bois. La branche Gargan / Hôpital De Montfermeil ne circule pas.

LIGNE T11 : Prévoir 1 tramway toutes les 20 minutes.