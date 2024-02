Grève SNCF : comment savoir si votre train circule ce week-end ?

Un collectif de contrôleurs SNCF a annoncé une grève pour ce weekend de chassés-croisés des vacances d'hiver. Face à cette mobilisation, le directeur général de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet, a expliqué que l'entreprise avait pour objectif d'assurer "un TGV sur deux". En attendant les prévisions de trafic, voici comment vous pouvez savoir si votre train circule.

Votre départ en vacances va-t-il être perturbé ? En raison d'une grève des contrôleurs pour ce weekend du 17-18 février, en plein chassé-croisé de congés scolaires, seul un TGV sur deux devrait circuler, a annoncé Christophe Fanichet, patron de SNCF Voyageurs, ce mercredi 14 février sur franceinfo, avec "autant de Ouigo que d'Inoui" et une priorité pour "les départs et les retours de la neige". Alors qu'un million de voyageurs était attendu sur les réseaux SNCF ce weekend, voici comment savoir si votre train circule ou pas.

SMS et mails d'informations

48 heures avant un éventuel mouvement, les salariés qui souhaitent participer à la grève doivent faire part de leur intention à la SNCF afin que l'entreprise puisse adapter ses plans de transport. En fin d'après-midi, ce mercredi 14 février, l'entreprise ferroviaire va donc annoncer ses prévisions de trafic pour les trois jours concernés par la mobilisation.

En attendant, le directeur de la SNCF Voyageurs a fait savoir que les usagers étaient prévenus au fur et à mesure par mail ou par SMS du maintien ou non de leur train. Pour ceux dont le train est annulé, il est possible de l'échanger gratuitement avec n'importe quel autre trajet. Les voyageurs sont néanmoins incités à voyager en dehors de la période de grève.

Pour les trajets TER sans correspondance avec un TGV ou un Intercité, "les informations concernant la circulation des trains sont communiquées la veille du départ à partir de 17h", fait savoir la société. La circulation des trains est aussi indiquée sur le site SNCF Voyageurs, dans la catégorie Info Trafic ou directement en cherchant votre train, et sur l'application SNCF Connect. L'entreprise ferroviaire conseille notamment de vérifier la circulation de son train avant un départ en gare pour éviter une éventuelle déconvenue.

En plus des conditions habituelles de remboursement, la SNCF a par ailleurs indiqué qu'elle prévoyait un "dédommagement exceptionnel", pour ceux qui ne pourraient pas voyager. Les conditions doivent être précisées ce mercredi 14 février dans l'après-midi.