Grève SNCF : 200.000 voyageurs privés de train à Noël, la colère gronde chez les usagers

L'annonce est venue jouer les trouble-fêtes pour nombre de voyageurs : seuls deux trains sur trois circuleront en France en ce weekend de Noël à cause d'une grève des contrôleurs, a estimé ce mardi la SNCF. Ce qui risque de laisser sur le carreau un usager sur quatre : quelque 200.000 personnes devraient voir leur train supprimé, sur les 800.000 initialement attendues dans les trains ce weekend.

Ces prévisions n'ont pas manqué de faire réagir les usagers qui ont déjà leur billet en poche pour ce week-end, dans les gares et sur internet. "On cherche tous à célébrer les fêtes dans un contexte qui est compliqué cette année, encore plus que d'habitude", s'irrite l'une d'entre eux à la gare Montparnasse, à Paris, dans le reportage du 13H de TF1 en tête d'article. "Prendre certaines personnes en otage, ce n'est pas normal, c'est révoltant", lance-t-elle, ses enfants dans les bras. "C'est vraiment compliqué, je ne sais pas comment je vais faire", "c'est délicat", abondent deux autres.