Aéroports de Paris : des difficultés attendues pour les départs en vacances

La hausse des salaires est la cause principale de ce conflit. La revendication portée par les syndicats jeudi dernier concernait une augmentation de 300 euros pour tous les salariés de Roissy. Malgré le regroupement de presque 1000 personnes, les demandes n’ont pas été satisfaites et la direction aurait seulement proposé une hausse de 0,5% des salaires.

"Pour faire face à la crise sanitaire, les salariés ont dû accepter des baisses de salaire de l’ordre de 18% par la suppression de primes et d’indemnités. Il y avait eu de grosses grèves l’année dernière et ceux qui n’ont pas signé cet avenant, 180 personnes, ont été licenciées", a rappelé une responsable de la CGT au Parisien, avant d’ajouter, "Aujourd’hui que le trafic reprend, on ne peut pas revenir à fond avec des conditions de travail et de salaire dégradées."