Pénurie de carburants : un risque pour les vacances de Pâques ?

Mais la vigilance est de mise car "la situation est très évolutive". "Elle reste globalement difficile", admet l'Ufip. Les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers - les premières en vacances - ne sont pas les plus touchées par ces pénuries, au contraire de celles des zones B et C, en congés mi-avril. "Nous restons sereins", promet l'Ufip, qui reconnaît toutefois : "si tout est bloqué, nous ne pourrons évidemment plus diffuser du carburant."