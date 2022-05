Grèves RATP : ces applications qui vous aideront à optimiser vos trajets

Les grèves RATP perturbant le trafic des bus et des tramways parisiens ont commencé ce lundi 23 mai, et devraient durer jusqu’au mercredi 25 mai. Pour vous aider à éviter les lignes qui ne fonctionnent pas, de nombreuses plateformes mobiles peuvent être d'un grand secours. Elles vous permettent de gagner du temps en communiquant des informations sur l’état du trafic en temps réel et en calculant les meilleurs itinéraires. Découvrez les sites et applis à utiliser pour éviter la galère des transports.