Grèves RATP : les perturbations attendues au troisième jour de grève ce mercredi 25 mai

Un tramway sur deux, en moyenne, circulera, et uniquement aux heures de pointe selon les lignes. Sur la ligne T1, la fréquence entre deux trams sera de 10 minutes, alors qu’elle sera de 9 minutes pour la ligne T2, 6 minutes pour la T3a, 8 minutes pour la T3b, 7 minutes pour la T5 et 10 minutes pour la T8. Les lignes T6 et T7 ne devraient quant à elle pas trop être perturbées, explique la RATP. Les trams marqueront tous les arrêts, sauf sur deux lignes : sur la ligne T3a, ils desserviront les arrêts entre Pont-du-Garigliano et Porte d’Italie ; et sur la ligne T3b, entre Porte de Vincennes et Porte de la Chapelle.

Pour les bus, certaines lignes seront interrompues, et d'autres seront moins fréquents. Par exemple, le service ne sera pas assuré sur les lignes 20, 40, 58, 67, 85, 87, 94, 96, 102 notamment. Sur la ligne 108, il faudra attendre en moyenne 39 minutes entre deux passages à l'heure de pointe le matin et 42 minutes l'après-midi ; sur la ligne 110, l'intervalle sera de 35 minutes à l'heure de pointe le matin et de 44 minutes l'après-midi. Le détail pour l'ensemble des lignes est à retrouver ici sur le site de la RATP.