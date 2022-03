Face à la flambée des coûts de l'énergie, le prix des transports publics fortement abaissé en Allemagne

Cette annonce est l'une des mesures d'un important plan d'aide budgétaire présenté jeudi, à l'issue d'intenses discussions entre les trois partis de coalition SPD, Verts et libéraux. Ce dernier, de plusieurs milliards d'euros, vise à alléger la facture des ménages qui s'est envolée avec la hausse des coûts de l'énergie dans le contexte de la guerre en Ukraine. Il comprend également un versement exceptionnel de 300 euros pour tous les salariés imposables. Les ménages les plus pauvres se verront, eux, attribuer une aide supplémentaire de 100 euros, ainsi qu'un bonus de 100 euros par enfant, en complément des allocations familiales.

En outre, la taxe énergétique sur les carburants va être réduite pendant trois mois et ramenée "au niveau minimum européen", soit une réduction de 30 centimes par litre pour l'essence et de 14 centimes par litre pour le diesel. La baisse de la taxe sur l'énergie n'est qu'une "goutte d'eau dans l'océan" des difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises, s'est insurgé Peter Adrian, président de l'Assemblée des chambres de commerce. "La coalition gouvernementale a, sous la pression des libéraux du FDP, opté pour le principe de l'arrosoir" sans faire de distinction sociale, a de son côté fustigé Stefanie Langkamp, de l'ONG environnementale Allianz Deutschland. Et faire baisser le prix des carburants "n'est pas le moyen de réduire la consommation d'énergies fossiles", a-t-elle mis en avant.