Flambée du carburant : les prix du gazole et de l'essence continuent de grimper

Le prix des carburants est en augmentation depuis plusieurs semaines. Si la hausse est en partie due à la fin de la ristourne gouvernementale fin décembre, remplacée par une indemnité carburant plus ciblée, la fin de ce coup de pouce n'explique pas tout. Les prix toujours élevés de l'essence et du gazole s'expliquent notamment par le fait que les fluctuations des prix du pétrole mettent plus de temps à se répercuter dans les stations-essence, et évidemment, les prix à la pompe augmentent plus vite qu’ils ne baissent.