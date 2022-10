Île-de-France : dès ce lundi, votre smartphone Android pourra servir de titre de transport

Ile-de-France Mobilités (IDFM), l’opérateur qui gère le système de transport de la région parisienne, a commencé depuis plusieurs années à réduire le nombre de stations dans lesquelles il est possible d’acheter un carnet et de nombreux tourniquets ne lisent plus les tickets en carton. Il faudra s’y faire, même si les billets à l’unité devraient continuer à circuler au moins jusqu’en 2024.

La fonctionnalité existait déjà, mais uniquement pour ceux équipés d'une carte SIM NFC Orange ou Sosh, ou bien d'un smartphone Samsung équipé de la technologie NFC. Désormais, tous les appareils Android sont compatibles.