Ile-de-France : la RATP veut recruter 5300 personnes, dont 600 avant les Jeux olympiques

Pour la deuxième année consécutive, la RATP a lancé une vaste campagne de recrutements. Pour améliorer le service dans les transports parisiens, la Régie cherche à recruter 5300 personnes. Parmi elles, 600 agents de station sont recherchés d'ici le début des Jeux olympiques, dans six mois.

Recrutement en masse à la RATP. La Régie parisienne a lancé pour la deuxième année consécutive une campagne ambitieuse de recrutements. Le PDG des transports parisiens, Jean Castex, a annoncé vouloir recruter 5300 personnes cette année, après 6600 recrutements en 2023. Selon lui, cette vaste campagne doit permettre d'améliorer le service dans les transports parisiens, qui s'est dégradé depuis la pandémie, tout en accueillant au mieux lors des Jeux olympiques.

À la recherche de 600 agents de station

C'est d'ailleurs pour cela que les agents de station font partie des priorités de la campagne de recrutement actuelle avec un objectif de 900 recrues, dont 600 avant les JO. "On avait, c'est vrai, beaucoup fait d'économies sur ces postes et on s'aperçoit qu'on est sans doute allé un peu trop loin", a reconnu Jean Castex, insistant sur l'importance de ces personnels dans le dispositif d'accueil des touristes pendant les Jeux.

La RATP souhaite aussi poursuivre les embauches massives côté conducteurs, où le manque de personnel et les absences expliquent en partie les problèmes rencontrés dans le bus ou le métro. En novembre, cinq lignes du métro étaient toujours sous les 85% de régularité aux heures de pointe, en grande partie à cause des problèmes de personnel, selon la présidente d'IDFM, Valérie Pécresse. La Régie vise donc 320 recrutements dans le métro et 1350 pour les bus.

En plus d'attirer de nombreux candidats, Jean Castex a insisté sur le fait qu'il fallait "fidéliser" les salariés, alors que le groupe public, comme d'autres, est confronté à une hausse des démissions. Selon les syndicats, cela est dû aux dégradations des conditions de travail et à la fin du statut avantageux des agents de la RATP.

Le PDG estime lui que depuis la pandémie, les contraintes liées au service public des transports - travail de nuit, les week-ends et jours fériés - sont moins bien acceptés. En outre, le prix de l'immobilier en région parisienne accentue ces départs plus massifs qu'auparavant. Face à ces problématiques, il souhaite "être beaucoup plus ambitieux en matière de logement pour les salariés", en proposant plus de logements sociaux, mais aussi de "mieux traiter la question de la garde des enfants".