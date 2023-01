Île-de-France : des usagers débités plusieurs fois de leur forfait Navigo

Nouvelle galère pour des usagers de la RATP. Déjà échaudés par les métros bondés et la hausse de l'abonnement, plusieurs clients ont découvert ces dernières heures que non seulement ils n'arrivaient pas à recharger leur pass, mais qu'ils étaient en revanche débités par Île-de-France Mobilités. Certains même plusieurs fois... En cause : un bug, pour lequel la RATP a présenté ses excuses.