Ile-de-France : les transports en commun perturbés par le recours au télétravail le vendredi

"Un tel différentiel n'est bon pour personne et l'intérêt est de mieux lisser, car dès qu'il y a surcharge, il y a des risques de bousculade, les conducteurs ne peuvent pas respecter le temps de stationnement et par effet boule de neige, le système de transport est moins efficace", a insisté Sylvie Charles.

En Ile-de-France, 68% des emplois sont concentrés sur 6% du territoire, "donc vous avez besoin des transports pour travailler". Selon l'étude, les salariés qui le peuvent choisissent de télétravailler le vendredi car "c'est plus reposant de ne pas avoir à se déplacer le dernier jour de la semaine", "cela permet de réaliser des tâches domestiques avant le week-end" ou bien "cela permet de partir plus tôt ou plus facilement en week-end".