Incendie dans le tunnel de Nogent-sur-Marne : l'A86 en partie coupée

En raison des travaux pour la remise en service de l'autoroute, le tunnel de Nogent reste fermé dans le sens Paris-province, c'est-à-dire l'A86 extérieure, entre Nogent et Fontenay. La préfecture du Val-de-Marne conseille fortement d'éviter le pont de Nogent, et les secteurs de Champigny et de Nogent-sur-Marne.