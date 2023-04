Les prix des billets d'avion continuent de flamber

La tendance est similaire lorsque l'on s'intéresse aux départs depuis les départements d'outre-mer. "L’augmentation des prix des billets d’avion atteint 36,2% au mois de mars. Cette tendance est contrastée selon les départements : la Martinique et la Guadeloupe affichent de nouveau les hausses les plus fortes (respectivement +57,5% et +56,0%), tandis que les départements de la Réunion et de la Guyane présentent des augmentations plus modérées par rapport aux Antilles (respectivement +24,5% et 18,0%). Enfin, l’évolution la plus faible est observée sur Mayotte (+5,8%)", explique la DGAC.