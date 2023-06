Info/Infox : pourquoi la disparition de vols intérieurs n'a pas eu d'effet sur les émissions de carbone

Il faut savoir que les aéroports réservent un créneau horaire pour chaque vol : c'est ce qu'on appelle un "slot". Or les slots des vols supprimés n'ont pas disparu, mais ont été réattribués, confirme Air France. Sur quinze créneaux par jour, six ont été attribués à Transavia, la filiale low cost d'Air France, et les neuf restants à Vueling, une compagnie espagnole. Ces nouvelles lignes vont plus loin que les vols intérieurs et polluent donc davantage, comme on peut le constater sur le calculateur en ligne de la DGAC.

Vueling dessert essentiellement l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient, tandis que Transavia se concentre sur les capitales européennes et sur le Maghreb. Si on compare leurs bilans carbone respectifs, l'ancien vol Orly-Bordeaux émettait 87 kilos de CO₂ par passager, soit environ deux fois moins qu'un Orly-Athènes ou un Orly-Tunis. Le journaliste de la Tribune a donc raison d'estimer que la diminution de CO₂ est illusoire.