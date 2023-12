Vacances de Noël : déjà plus de 900 km de bouchons ce samedi, une circulation "plus qu'exceptionnelle"

En cette veille de réveillon de Noël, les routes sont particulièrement chargées. Plus de 900 kilomètres d'embouteillages sont recensés ce samedi vers 12h. Une situation "plus qu'exceptionnelle" d'après Bison Futé.

Si vous prenez la route, il va falloir s'armer de patience. En ce tout début des vacances de Noël, et à la veille du réveillon, de nombreux embouteillages sont recensés partout en France. D'après Bison Futé, plus de 900 kilomètres de bouchons sont déjà enregistrés à la mi-journée ce 23 décembre, jour de grands départs.

Il s'agit d'une situation "plus qu'exceptionnelle" : habituellement autour de 250 kilomètres de bouchons sont constatés un samedi à cette heure.

Bison Futé

Dans le détail, mieux vaut éviter plusieurs axes. L'A10, en Indre-et-Loire, l'A6 dans le Rhône, et l'A7 dans l'Yonne, ainsi que l'A43 en Isère et l'A40 dans l'Ain demeurent les grands axes où la circulation est actuellement la plus difficile.

Pour rappel, Bison Futé a classé la journée du samedi 23 décembre en orange au niveau national et rouge en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs.