Chassé-croisé des vacances : près de 1000 km de bouchons pour "la journée la plus difficile de l'année"

L'A10 est l'axe le plus encombré, avec 139 km de bouchons, tandis que l'A9 en cumule 115 et l'A7 114. Dans ses prévisions, Bison Futé prévient que l'A61, l'A71 et l'A75 sont également très empruntées, tout comme l'A43 dans le sens Lyon-CHambéry en ce milieu de journée. Sur la N205, l'accès à l'Italie via le tunnel du Mont-Blanc est difficile aussi.