La moitié du périphérique était fermée ce jeudi matin autour de Paris, pour la deuxième journée consécutive. D'autres voies ont aussi été coupées à la circulation en raison de la présence de Joe Biden dans la capitale. Résultat, des centaines de kilomètres de bouchons se sont formés en début de matinée.

Le trafic littéralement à l'arrêt. Après des embouteillages records mardi, la situation est une nouvelle fois chaotique ce mercredi en Ile-de-France, où la moitié du périphérique parisien est fermée. Pas moins de 476 kilomètres de bouchons étaient ainsi recensés à 9h20 par Sytadin, le service francilien de gestion de la circulation.

À l'origine de cette pagaille sur les routes de la région parisienne : la fermeture entre les Portes de Clichy et de Gentilly du périphérique intérieur. Selon Sytadin, cette situation devrait durer toute la matinée. Même circulation à l'arrêt pour les autoroutes A6a et A6b entre Wissous et Paris, l’A106, entre Orly et Paris, ainsi que l’A13 vers Paris entre Saint-Cloud et la Porte d’Auteuil.

Des bouchons provoqués par la visite de Joe Biden

D'ici à la mi-journée, les embouteillages devraient ainsi s'accroitre, en raison du report du trafic intra-muros. Google Trafic précise d'ailleurs qu'il y a déjà d'importants ralentissements au niveau du quai de Bercy qui remontent jusqu’au Boulevard Diderot, en direction de Place de la Nation. D'autres axes sont touchés : la voie Georges-Pompidou, depuis la porte de Saint-Cloud jusqu’au Jardin des Tuileries. Idem pour le quartier de l'Opéra, la Place de Clichy ou le Boulevard Haussmann est les Batignolles.

En cause ? Les travaux pour les Jeux olympiques, qui se poursuivent notamment dans le centre de la capitale où la place de la Concorde est désormais interdite à la circulation. Mais aussi et surtout la présence en France du président américain Joe Biden, arrivée mercredi matin pour les commémorations du 80e anniversaire du Débarquement de Normandie.

La préfecture de police de Paris (PP) avait d'ailleurs publié un communiqué de presse pour faire état des perturbations de trafic engendrées par la visite du chef d'État américain… sans mentionner le périphérique. Rebelote donc ce mercredi, avec des fermetures de certains axes qui n'ont pas été annoncées aux usagers pour des raisons de sécurité.