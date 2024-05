Pont de l'Ascension : un pic à près de 1900 kilomètres de bouchons mercredi midi

Plus de 1900 kilomètres de bouchons cumulés ont été enregistrés ce mercredi vers 12h, selon Bison Futé. Ce chiffre, très élevé, dépasse nettement les prévisions de l'organisme.

Bison Futé prévoyait une journée assez calme ce mercredi : orange (circulation difficile) dans le sens des départs et vert dans le sens des retours. Mais le trafic s’est avéré beaucoup plus chargé qu'anticipé, particulièrement en milieu de journée. Un pic de bouchons cumulés de près de 1910 kilomètres à 12h05, selon les données communiquées sur le site de l'organisme.

Un chiffre qui se situe bien au-dessus du niveau "exceptionnel" (rouge) constaté à cette heure-là pour ce type de journée, soit 735 km, selon Bison Futé. À titre de comparaison, le 18 mai 2023, date du jeudi de l’Ascension l'an passé, 773 km d'embouteillages cumulés avaient été relevés.

Le plus difficile est désormais passé même si, à 15h, on recensait encore 651 km de ralentissements sur l'ensemble du réseau routier. L’A7, l'A9 et l’A10 figurent parmi les axes où il est le plus difficile de circuler ce mercredi après-midi.

Dans ses prévisions de circulation pour mercredi, dévoilées deux jours auparavant, Bison Futé évoquait un trafic dense en Île-de-France sur les autoroutes A6 et A10 dès le début de la matinée. En province, il était prévu que la plupart des grands axes de liaison soient très sollicités.

Un dimanche en rouge et noir

La journée du samedi 11 mai a été classée orange dans le sens des retours, à l'approche de la fin du pont du 8 mai. Des encombrements sont à prévoir en région Auvergne-Rhône-Alpes (A7), sur l’Arc méditerranéen (A8 et A9) et aux frontières septentrionales (A25). Les difficultés s’étendront de la fin de la matinée jusqu’en milieu de soirée.

En Île-de-France, le trafic sera dense dès la fin de matinée, sur les autoroutes A10 et A6. À noter que les véhicules légers pourront rouler de nouveau sur l’A13, dans le sens province-Paris, dès le vendredi 10 mai. L’autoroute avait été coupée après l’apparition de fissures sur la chaussée.

Dimanche 12 mai, la circulation sera très difficile (rouge) et même extrêmement difficile (noir) dans le sens des départs sur le quart nord-ouest de la France, selon Bison Futé. De manière générale, les retours vers les grandes agglomérations généreront des bouchons et des ralentissements sur tous les grands axes du pays.