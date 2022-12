Neige et verglas en Ile-de-France : la RN118 rouvre ce jeudi matin à 10h

La préfecture de police a tenu à rappeler que la vitesse est toujours limitée à 80 km/h avec une interdiction de dépasser pour les poids-lourds. Ce jeudi, "de petites chutes de neige ou du regel pourront encore perturber la circulation entre la région parisienne et le nord-est du pays en matinée", a précisé Météo-France dans l’un de ses bulletins quotidiens.

Dans la journée du mardi 13 décembre, Météo-France, avait placé la région Ile-de-France en vigilance orange pour la neige et le verglas. Le même jour, le Préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, avait décidé "d'activer le niveau 3 du plan neige et verglas en Île-de-France", pour faciliter la mobilisation de tous les services, et limiter les conséquences négatives de cet épisode météorologique. Par conséquent, il a été interdit de circuler sur la RN 118.