Empêchement de dernière minute ou modification d’emploi du temps ? Si vous prenez le train, vous pouvez toujours échanger votre billet. La SNCF vous prélève alors une somme forfaitaire de 19 euros. Mais que se passe-t-il si vous arrivez en avance à la gare ?

"Il y a toujours une solution pour échanger ou annuler votre billet en quelques clics." Sur son site SNCF Connect, l’entreprise ferroviaire promet que vous pourrez toujours modifier l’horaire de votre billet de train. Mais attention, depuis février 2023, les conditions générales de vente concernant le remboursement et l'échange de vos billets TGV et Intercités se sont durcies. Échanger votre billet ou vous le faire rembourser vous en coûte 19 euros si vous vous y prenez moins de sept jours avant le départ du train. Sur les trains Intercités à réservation obligatoire, la retenue est de 40 % du prix du billet, avec un palier maximum de 15 euros.

Changer pour un train précédent n’offre aucun avantage

Qu’en est-il si vous arrivez plus tôt à la gare et que vous désirez prendre le TGV précédent pour gagner du temps ? Sur le réseau social X, des internautes s’interrogent : "Peut-on échanger un billet sans frais en prenant le train précédent ?" Les clients témoignent dans leur thread ne pas trouver de solution. Systématiquement, le compte SNCF du réseau ex Twitter répond que les conditions tarifaires du billet s’appliquent. En clair, si vous arrivez plus tôt à la gare, impossible de prendre le TGV précédent sans payer un supplément de 19 euros. Même si le train que vous voulez prendre reste à moitié vide et même si votre place laissée vacante pourrait profiter à un potentiel client.

Dans un communiqué, la SNCF s’est déjà défendue en expliquant que "les conditions d’échange et de remboursement restent encore très souples" et "demeurent également avantageuses par rapport aux pratiques du secteur des transports".