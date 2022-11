Jean Castex à la tête de la RATP : feu vert de l'Assemblée et du Sénat

Jean Castex a aussi cité l'envolée de la facture d'électricité, qui devrait passer de 210 millions d'euros l'an dernier à environ 265 millions cette année et atteindre entre 480 et 550 millions l'an prochain, annonçant des discussions avec l'État et Île-de-France Mobilités, l'autorité régionale des transports présidée par Valérie Pécresse, qui s'est dernièrement montrée très critique vis-à-vis de la RATP.

Président de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afit) depuis le 18 août, il affirme ne plus vouloir faire de politique mais souhaiter "se rendre utile pour la Nation". "Je ne cherche pas à être recasé. (...) Quand on veut recaser des amis, ce sont plutôt dans des sinécures. Je ne suis pas certain que ce soit le cas", a-t-il lancé, rappelant qu'il est passionné de transports et qu'il avait été en 2019 candidat pour diriger la SNCF.