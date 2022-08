Jets privés : rejettent-ils 10 fois plus de CO2 que les avions de ligne traditionnels ?

Ces chiffres, qui reviennent ces jours-ci dans les discours des élus écologistes, sont assez faciles à retrouver, mais méritent toutefois quelques précisions. Les jets, 10 fois plus polluants que les avions de ligne ? C'est ce qui ressort d'un rapport dévoilé l'an passé par la Fédération européenne pour le transport et l'environnement, autrement appelée "Transport et Environnement" (T&E), une organisation européenne qui rassemble près d'une cinquantaine d'ONG spécialisées sur les quelques relatives à l'environnement et aux transports.

Pour effectuer des comparaisons entre les avions de ligne traditionnels et les jets privés qui volent au-dessus de nos têtes, les spécialistes n'ont pas cherché à comparer les émissions totales des avions lors d'un vol identique. En effet, les avions de ligne transportent des volumes de passagers bien supérieurs, et se révèlent logiquement plus gros et polluants en valeur absolue. De la même manière que pour les comparaisons entre la voiture et le train, c'est la quantité de CO2 par usager et par kilomètre qui a été retenue, le tout dans le cadre de vols moyens de 500 km, une distance moyenne pour les trajets effectués en Europe. L'ensemble de la méthodologie est détaillée avec précision en annexe.