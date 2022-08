Jets privés : "les comportements vont devoir changer", prévient Clément Beaune

C'est donc d'abord un enjeu symbolique, après plusieurs semaines de polémiques autour des voyages en jets privés, que la plupart des Français n'utiliseront jamais- alors qu'ils représentent un vol sur 10. "Je suis convaincu que quand il y a une mobilisation générale et qu'on demande à chacune et à chacun des Français de faire des efforts, (...) il faut que ceux qui polluent le plus et qui ont le plus de moyens (...) fassent un effort un peu plus grand", a estimé le ministre des Transports.

"Les comportements vont devoir changer", selon Clément Beaune, qui compte pour cela sur "la responsabilité". "Les entreprises peuvent prendre des engagements", a-t-il évoqué, en indiquant que la question serait abordée lors d'une réunion de ministres européens en octobre.