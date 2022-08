Jets privés dans le collimateur : comment l’aviation d’affaires attire une nouvelle clientèle

Aujourd’hui, 60% des clients de l’agence sont encore des hommes et femmes d’affaires. "Il s’agit le plus souvent d’un chef d’entreprise, qui a une SCI (société civile immobilière, ndlr) avec un chiffre d’affaires de 300, 400 millions d’euros et qui, pour se développer en Europe, doit passer par des visites d’usines", détaille la dirigeante d’Aeroaffaires.

Ensuite, 30% du chiffre d’affaires de l’agence est lié à des vols sanitaires, lorsque des familles affrètent un jet pour transférer un proche hospitalisé. 15% des vols sont des transports de médicaments ou de matériel spécifique dont aurait besoin une entreprise. 10% sont enfin des vols de groupes, affrétés par des particuliers pour des mariages ou des entreprises pour des séminaires. "Cette dernière catégorie diminue depuis 2020 car les entreprises sont de plus en plus vigilantes et font moins appel à nos services", ajoute Isabelle Clerc.