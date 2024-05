Jeux olympiques : le ticket de "dépannage" va coûter 5 euros dans les bus parisiens

Le ticket d'appoint à bord des autobus parisiens sera vendu deux fois plus cher que le tarif habituel pendant les Jeux olympiques et paralympiques. Un titre de transport dont le tarif a été fixé à cinq euros. Cette hausse "temporaire" a pour objectif de ne "laisser aucune dette olympique aux Franciliens", explique Valérie Pécresse.

Les usagers des transports en commun ne devront pas être étourdis cet été à Paris. Le ticket de "dépannage" va coûter 5 euros à bord des autobus parisiens pendant les Jeux olympiques et paralympiques, soit deux fois le tarif habituel, ont indiqué jeudi 9 mai la RATP et Ile-de-France Mobilités (IDFM). Les usagers qui n'auraient pas acheté leur ticket avant de monter dans un bus de la capitale devront acheter deux titres de transport à 2,50 euros auprès du conducteur, a confirmé IDFM après une publication de la fédération d'usagers FNAUT évoquant un tel tarif. Ce ticket d'appoint ne représente cependant que 2% des ventes, ont souligné la RATP et l'autorité organisatrice des transports dans la région parisienne.

Vendu au guichet ou en ligne, le ticket unitaire coûtera moins cher que dans le bus, mais son prix sera tout de même de quatre euros du 20 juillet au 8 septembre prochain. Les tarifs de certains titres augmentent en effet "pour financer le renfort de +15% de l'offre de transports le temps des JO de Paris 2024, qui représentent un coût supplémentaire de 250 millions d'euros", a indiqué la présidente d'IDFM, Valérie Pécresse, dans une déclaration à l'AFP. "C'est une hausse temporaire avec comme seul objectif : ne laisser aucune dette olympique aux Franciliens", a souligné la présidente de la région Ile-de-France.

Des forfaits Navigo non commercialisés

Le billet de train ou de RER hors de Paris va, lui, passer à six euros l'unité, tandis que les tickets de bus pour se rendre à Roissy ou Orly seront majorés à 16 euros. Les forfaits Navigo jour et semaine ne seront quant à eux pas commercialisés pendant cette période. Il s'agit d'éviter les queues aux guichets pendant les JO et de faire payer en partie aux visiteurs l'offre de transports supplémentaire proposée, selon IDFM, qui organise les transports dans la région capitale.

Un passe "Paris 2024" est par ailleurs déjà en vente, destiné aux visiteurs, au tarif de 16 euros par jour pour des trajets illimités. Les usagers habituels des transports franciliens sont encouragés à charger des tickets au tarif habituel de 2,15 euros - ou 17,35 euros les dix - avant le 20 juillet sur leur passe Navigo Easy ou sur leur smartphone (jusqu'à 30 tickets). Le prix des forfaits reste en revanche inchangé pour les porteurs d'un passe Navigo annuel, mensuel, Imagine R, Améthyste, ainsi que les bénéficiaires des tarifs sociaux, soit cinq millions d'usagers. Les porteurs du passe Liberté+ (avec les trajets facturés à la fin du mois) continueront aussi à payer leurs tickets à l'unité 1,73 euro pendant les JO.