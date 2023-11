JO 2024 : découvrez les restrictions de circulation à Paris avant et pendant la compétition

La préfecture de police a annoncé ce mercredi les restrictions de circulation à Paris pendant les Jeux olympiques et paralympiques. De nombreuses zones seront fermées aux voitures et aux deux-roues. Des interdictions qui débuteront dès le printemps 2024, lors du montage de certaines infrastructures.

Il va décidément falloir s'armer de patience pour circuler dans les rues de Paris à l'été 2024. Avec les Jeux olympiques (26 juillet-11 août), suivis par les Jeux paralympiques (28 août-8 septembre), la préfecture de police a présenté ce mercredi les restrictions de circulation dans la capitale pour toute la période des deux compétitions. Si prendre les transports en commun coûtera plus cher, les trajets en véhicules motorisés seront eux aussi compliqués par les interdictions - nombreuses -, qui débuteront dès le printemps.

Deux grandes catégories de périmètres vont être créées : les périmètres "organisateur" et les périmètres "État". Les premiers seront "mis en place aux abords immédiats des sites olympiques et paralympiques", explique la préfecture de police, comme au Stade de France, place de la Concorde ou encore au Trocadéro. Il sera interdit d'y accéder, à l'exception des "personnes et véhicules dûment autorisés et accrédités par l'organisateur ou en possession de billets lors des épreuves".

Un justificatif nécessaire pour entrer dans certaines zones

Les périmètres "État", eux, seront plus larges, et visent à sécuriser les zones à forte densité. À l'approche des sites de compétition, des zones "bleues" seront mises en place. Pour y accéder, il faudra "justifier un besoin d'accès, sur un point de passage : livraison, dépannage, déménagement, accès au domicile ou au travail", indique la préfecture de police. "Le dispositif donnera lieu à des contrôles réalisés par les forces de l'ordre."

Une fois entré dans cette zone "bleue", une zone "rouge" sera à son tour délimitée, encore plus proche du site de compétition. Seuls "les piétons et les cyclistes pourront y accéder". Pour pénétrer dans la zone avec son véhicule, il faudra faire partie d'une liste de catégories de personnes autorisées, "après un contrôle par les forces de l'ordre". Ces catégories sont encore "en concertation". Enfin, au plus près du site de compétition, une zone "grise" sera mise en place : seules les personnes munies d'un billet et celles accréditées pourront y accéder.

Les restrictions de circulation seront en revanche beaucoup plus larges lors de certains jours d'épreuves et veilles de jours d'épreuves qui se déroulent dans les rues, comme le marathon ou les courses cyclistes. Une bonne partie de Paris et de la petite couronne sera alors soumise à des périmètres réglementés et interdits. Ce sera également le cas le 26 juillet, jour de la cérémonie d'ouverture sur la Seine. Un large périmètre sera interdit à la circulation, et les restrictions débuteront partiellement plusieurs jours auparavant.

À noter que certains de ces périmètres pourront être effectifs bien avant les JO, dès le printemps. "Certains sites doivent être montés puis démontés entre mars et octobre 2024", comme l'Arena de la place de la Concorde, Trocadéro, Champ de Mars..., prévient la préfecture de police. "De mars à mi-juillet, pour les phases de montage", puis "à compter de septembre jusqu'à fin octobre pour le démontage", les opérations "auront un impact sur la circulation traversant les sites concernés", avertit-elle. "Une application anticipée des périmètres" de restriction pourra alors être décidée.