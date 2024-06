Le passage en France du président américain a causé une série de perturbations pour les automobilistes franciliens. Ce dimanche, des fermetures temporaires sont encore à prévoir, générées par l'ultime étape de la première visite en France de Joe Biden. Il se rend dimanche au cimetière américain du Bois Belleau.

D'importantes mesures de sécurités sont prises à l'occasion de la visite d'Etat en France de Joe Biden. Sur les trajets empruntés par "The Beast" (la limousine XXL du président américain) et son imposant cortège de sécurité, des coupures d'axes routiers complets ont été décidés. À la veille du 3ᵉ et dernier jour de la venue de Joe Biden, la préfecture de police met ainsi en garde les automobilistes franciliens qui souhaitent se déplacer en région parisienne dimanche. Plusieurs routes sont à éviter.

"Dans le cadre de la visite d'État du président des États-Unis d'Amérique, des perturbations de circulation seront à prévoir demain dimanche autour de la pause méridienne sur le boulevard périphérique intérieur entre porte d'Asnières et porte d'Orléans et sur l'autoroute A6", rapportent les autorités.

Éviter le capharnaüm de jeudi

Ce déplacement historique, qui coïncide avec le 80ᵉ anniversaire du Débarquement auquel a participé Joe Biden, a généré d'importants bouchons, au grand dam des Franciliens : jeudi, pas moins de 476 kilomètres de bouchons avaient été recensés à 9h20 par Sytadin, le service francilien de gestion de la circulation. À l'origine de cette pagaille sur les routes de la région parisienne : la fermeture (déjà) du périphérique intérieur, entre les Portes de Clichy et de Gentilly.

L'une des dernières étapes - privée cette fois-ci – dans l'hexagone pour Joe Biden se déroule dimanche, avec le dépôt d'une gerbe au cimetière américain du Bois Belleau (Aisne), en hommage aux soldats tombés pendant la Première Guerre mondiale. En 2018, Donald Trump avait renoncé à s'y rendre, officiellement à cause du mauvais temps.