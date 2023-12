Comment se déplacer à Paris (et en Île-de-France) pour la nuit du Nouvel An ?

De nombreuses lignes de transports d'Île-de-France resteront ouvertes pour le passage à 2024. Dans la nuit du 31 décembre au 1ᵉʳ janvier, vous pourrez voyager gratuitement dans la région. Le centre de Paris, lui, sera réservé aux piétons.

"Il est l'heure de ne pas rentrer", voilà le slogan utilisé par Île-de-France Mobilités pour évoquer la nuit du 31 décembre. Et pour cause : pour le passage à 2024, de nombreuses lignes de transports de la région resteront ouvertes toute la nuit. Cerise sur le gâteau, ce sera même gratuit. "Au petit matin ou tard dans la nuit, cette année, oubliez l'heure et rentrez quand vous voulez", indique l'organisation dirigée par Valérie Pécresse (LR).

Dans le détail, six lignes de métro ne fermeront pas dimanche 31 décembre au soir. C'est le cas des lignes automatiques - la 1, la 4 et la 14 - ainsi que des lignes 2, 6 et 9. Toutes les stations ne seront toutefois pas desservies. La liste complète des dessertes est disponible sur le site d'Île-de-France Mobilités.

De nombreux secteurs réservés aux piétons

Les cinq lignes de RER (A, B, C, D et E) sont également concernées par ce plan de transports inhabituel, mais uniquement dans le sens Paris-banlieue. La quasi-totalité des stations sera desservie, tout comme pour les lignes de Transilien H, J, L, N, P, et R. Un minimum de deux trains dans la nuit, et jusqu'à un train toutes les 18 minutes sont prévus selon les lignes. Le tramway T4 fonctionnera lui aussi, tandis que "les lignes de bus Noctilien circuleront comme une nuit de week-end classique".

En outre, il sera possible de marcher librement dans les rues de Paris durant cette nuit festive. De nombreux secteurs du centre de la capitale seront réservés aux piétons dimanche, à l'occasion de l'opération "Paris Respire", qui se prolonge pour célébrer le passage à la nouvelle année.

Les Champs-Élysées, théâtre d'un feu d'artifice à minuit, sont concernés par cette opération. Dès 19h, "les célébrations du Nouvel An débuteront", indique la mairie de Paris. "Un karaoké géant sera proposé", avant que le chanteur "Slimane interprète la chanson candidate de la France pour l'Eurovision", puis le traditionnel feu d'artifice lors des premiers instants de 2024.