L'A13 entre Paris et Vaucresson fermée au moins jusqu'à lundi, après un "mouvement de terrain"

La portion de l'A13 aux portes de Paris a été fermée dans les deux sens de circulation ce vendredi 19 avril. Cela fait suite à un "mouvement de terrain". La circulation ne devrait pas être rétablie avant mardi 23 avril.

Tout déplacement dans le secteur est à repousser jusqu'au moins ce mardi 23 avril. Suite à la fermeture dans les deux sens de la portion de l'autoroute A13 entre Paris et Vaucresson, la préfecture des Hauts-de-Seine a annoncé dans un communiqué que la zone resterait fermée jusqu'au lundi 22 avril inclus.

La situation aurait été provoquée par un "mouvement de terrain" qui a fait apparaître dans une importante fissure au niveau de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine). Les causes sont toujours "en cours de diagnostic".

Réouverture "dans le courant de la semaine prochaine"

C'est pourquoi la préfecture a "conseillé à l'ensemble des usagers d'éviter le secteur impacté et de s'orienter sur des itinéraires alternatifs le plus en amont possible". Par ailleurs, l'avenue de la grille d'Honneur et le parc de Saint-Cloud sont également fermés aux véhicules jusqu'au 22 avril.

Un premier point d'étape est prévu pour ce lundi 22 avril avec une communication "sur l'évolution de la situation", en fin de journée. "Selon les résultats de cette surveillance, une réouverture de l'A13 pourrait être envisagée dans le courant de la semaine prochaine", est-il indiqué dans le communiqué.

De son côté, Bison Futé a justifié la fermeture de cette portion de route très empruntée à l'ouest de Paris "pour des raisons de sécurité", précisant que l'interdiction de circulation pourrait perdurer "au-delà" de lundi "si les conditions de sécurité ne sont pas rétablies". Cette fermeture intervient juste avant le dernier week-end des vacances scolaires pour l'Ile-de-France. Bison Futé prévoit une circulation difficile dans la région dans le sens des retours samedi et dimanche.