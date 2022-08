Ryanair met fin aux billets d'avion à 10 euros, est-ce la fin des vols low cost ?

Une page se tourne. Avec la flambée des cours de l'énergie, l'ère des billets d'avion bradés à 10 euros, voire moins, est révolue, avertit le patron de la compagnie à bas prix Ryanair, Michael O'Leary, ce jeudi 11 août. "Je pense qu'il n'y aura plus de billets à dix euros car les cours pétroliers sont bien plus élevés depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Nos promotions vraiment pas chères (...), je pense qu'on ne va pas voir ces tarifs pendant un certain nombre d'années", a-t-il affirmé sur la radio BBC Radio 4.

Les tarifs moyens des billets sur Ryanair devraient augmenter de quelque 10 euros, à environ 50 euros par trajet dans les 5 prochaines années, estime le chef d'entreprise. Ce qui, vu la structure tarifaire des low cost, avec de nombreux suppléments, notamment pour les bagages, pourrait faire grimper rapidement le coût total d'un voyage aller-retour à plusieurs centaines d'euros ou de livres, et miner la demande des voyages courts. Ceux-ci ont explosé ces vingt dernières années avec les compagnies dites "low cost", comme Ryanair ou EasyJet.