Île-de-France : les carnets de tickets de métro en carton, c'est fini

Il fait officiellement ses adieux. La RATP et la SNCF ont mis fin, ce jeudi, à la vente des carnets de tickets en carton dans l'ensemble des gares et automates du réseau francilien, a indiqué l'autorité régionale des transports Île-de-France Mobilités (IDFM). Le processus de retrait des carnets de tickets "t+", lancé en octobre 2021, aurait dû être effectif dès le mois de mars 2022, mais il a pris du retard à cause de la pandémie et de la pénurie mondiale de puces électroniques liée à l'invasion russe de l'Ukraine.