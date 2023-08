La mortalité routière en forte baisse en juillet

Le nombre de morts en EDPM (engin de déplacement personnel motorisé), c'est-à-dire en trottinette électrique, est en revanche le plus élevé jamais atteint sur un mois, souligne dans le communiqué de l'ONISR Florence Guillaume, la déléguée interministérielle à la sécurité routière. Dix usagers de ce moyen de transport sont morts, et 53 ont été gravement blessés. Le communiqué rappelle que porter un vêtement ou un équipement rétro-réfléchissant est obligatoire la nuit, que porter un casque est recommandé, et que la conduite d'une trottinette après avoir bu est "strictement proscrite".