La pédale d'accélérateur risque de se coincer : près de 4000 Cybertruck de Tesla rappelés

Près de 4000 Cybertruck dernier-cri de Tesla font l'objet d'un rappel pour des modifications. Le problème : une pédale d'accélérateur susceptible de se bloquer et de provoquer un accident. Un nouveau couac pour le géant américain de la voiture électrique, qui a vu son action en bourse chuter ces derniers jours.

C'est un nouveau coup dur pour Tesla qui semble enchaîner les déboires ces derniers jours. L'agence américaine de sécurité routière (NHTSA) a annoncé le rappel de près de 3900 Cybertruck, le tout récent pick-up futuriste du constructeur, en raison d'un problème de pédale d'accélérateur pouvant se bloquer et provoquer un accident.

D'après la NHTSA, cette pédale est susceptible "de se déloger et de rester coincée", provoquant une accélération du véhicule de manière "non intentionnelle". Un problème qui concerne 3878 Cybertruck, soit tous les pick-up fabriqués entre le 13 novembre 2023 et le 4 avril 2024. Des véhicules qui doivent être examinés, explique l'Agence, notant que Tesla a reçu un signalement de la part d'un client le 31 mars au sujet de ce problème.

Le Cybertruck une nouvelle goutte pour Tesla dans un océan de problèmes

Le leader mondial des véhicules électriques promet qu'il "remplacera ou réparera le mécanisme" défectueux gratuitement, selon la NHTSA. Au 15 avril, il n'y avait eu aucun signalement d'un quelconque accident imputable à ces pédales défaillantes. Les Cybertruck en production depuis le 17 avril seront équipés d'un nouveau modèle de cet équipement. Les modifications s'appliqueront également sur les Cybertruck défectueux n'ayant pas encore été remis à leurs propriétaires. Le pick-up, dernier-né de Tesla dévoilé depuis novembre 2019, a vu ses livraisons débuter le 1ᵉʳ décembre 2023.

En annonçant le 2 avril les ventes et la production du groupe au premier trimestre, Tesla n'avait pas évoqué spécifiquement celles du Cybertruck, dont la production a commencé mi-juillet. L'objectif d'Elon Musk, patron du géant de l'électrique, est d'atteindre un rythme de production annuel d'"un quart de million", "courant 2025". Le carnet de commandes dépassait le million en novembre.

Malgré ce succès, au premier trimestre 2024, Tesla a livré moins de voitures que prévu et sa production a reculé de 1,6% sur un an. Ces résultats, conjugués au licenciement de 10% du personnel mondial de la société d'Elon Musk, n'ont pas vraiment rassuré les investisseurs sur la situation du groupe. Vers 14H00 GMT ce vendredi, l'action Tesla reculait de 0,56% à la Bourse de New York.