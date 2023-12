La prime covoiturage de 100 euros prolongée en 2024, mais seulement pour les "trajets du quotidien"

Le ministère de la Transition écologique a annoncé, mercredi, prolonger la prime de 100 euros pour les automobilistes qui veulent se lancer dans le covoiturage. Toutefois, pour sa version 2024, elle ne concernera que ceux qui proposent des trajets courts. Avec un but : favoriser cette pratique pour des parcours effectués au quotidien.

Bonne nouvelle pour ceux qui veulent se lancer dans le covoiturage. Le ministère de la Transition écologique a annoncé, mercredi 13 décembre, que la prime de 100 euros pour les automobilistes qui optent pour cette pratique serait reconduite l'année prochaine. "En 2024, la mesure covoiturage du Fonds vert est reconduite afin de continuer à accompagner de nouveaux projets en faveur du covoiturage sur l'ensemble du territoire", a indiqué le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu à l'AFP.

Ce coup de pouce ne concernera toutefois plus que les trajets courts, soit ceux dont la distance est inférieure à 80 km. Lancée début 2023 dans le cadre d'un plan de 150 millions d'euros pour développer cette pratique encore très minoritaire en France, la prime 2024 va donc viser davantage les "trajets du quotidien" - vers le travail, les loisirs ou l'école - que ceux sur de grandes distances. "L'habitude sur la longue distance est là, le plan a atteint son objectif", a ainsi estimé le cabinet du ministre des Transports, Clément Beaune.

Comment ça marche ?

La prime sera versée en deux fois aux automobilistes. Une somme de 25 euros sera versée au conducteur après le premier trajet de covoiturage enregistré sur une des plateformes en ligne. Un second versement de 75 euros est prévu après le dixième trajet. Si ce coup de pouce se concentre sur les courtes distances, c'est parce que, selon le leader du marché Blablacar, les trajets du quotidien en covoiturage ne représentent aujourd'hui que 0,01% des trajets effectués, contre 3% pour les distances longues, pour lesquelles la pratique est utilisée comme alternative économique aux trajets individuels en voiture, mais aussi au train ou au bus quand ils sont inaccessibles, trop chers ou complets.

"Changer ses habitudes en planifiant ses trajets et en voyageant à plusieurs dans la durée est un immense défi", a estimé la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher. "Nous donnons un coup de pouce à l'ensemble des conducteurs qui hésitent encore à se lancer dans le covoiturage quotidien. En 2023, plus de 200.000 nouveaux conducteurs l'ont fait. Nous devons continuer sur cette lancée". Selon une étude publiée par le gestionnaire d'autoroute Vinci, aux abords de 10 métropoles françaises, plus de huit conducteurs sur 10 roulent seuls dans leur voiture entre 7h et 10h du matin, soit les heures de déplacement pour se rendre, notamment, au travail.

Avec son "plan covoiturage", le gouvernement souhaite atteindre, en 2027, trois millions de trajets quotidiens en covoiturage contre 900.000 actuellement, ce qui permettrait à la France d'éviter 1% de ses émissions de gaz à effet de serre, selon les calculs du gouvernement. "Le potentiel de ce levier est encore loin d'être entièrement exploité", a souligné Christophe Béchu. "Cette solution a toute sa pertinence pour répondre aux enjeux de mobilité en particulier pour les territoires périurbains ou encore dans les territoires ruraux où la densité ne permet pas de toujours déployer des transports collectifs".