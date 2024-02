La RATP a-t-elle perdu 1.500 chauffeurs de bus en seulement deux ans ?

Un adjoint à la mairie de Paris déplore une baisse notable du nombre de chauffeurs de bus à la RATP, soit environ 1.500 en deux ans. Un chiffre que conteste l'entreprise, qui revendique au contraire quelque 450 chauffeurs en plus entre décembre 2021 et décembre 2023. Pour tenter de valoriser le métier et de fidéliser ses agents, la RATP explique avoir pris une série de mesures, en particulier au niveau des salaires.

Adjoint PCF à la mairie de Paris, Jacques Baudrier s'oppose à l'ouverture à la concurrence sur le réseau de bus de la RATP. Il fustige ce qu'il décrit comme une baisse de la qualité de service, qu'il impute en grande partie à la baisse du nombre de chauffeurs.

Les effectifs de chauffeurs de bus à la RATP seraient passés de "16.129 fin 2021" à "14.551 fin 2022", assure l'intéressé, soit "près de 1500 de moins en deux ans". Un chiffre que l'entreprise conteste vigoureusement.

Un document interne sème la confusion

Les éléments relayés par l'adjoint d'Anne Hidalgo ne sont pas présentés par la RATP, mais par le site de BFM Paris Île-de-France. Un article qui s'appuie, nous indique-t-on, sur un "document interne" de l'entreprise. Sollicitée par TF1info, la RATP déplore des chiffres erronés. Elle explique en effet que les calculs qui sont présentés n'ont pas été effectués correctement, ne recouvrant pas les mêmes catégories d'agents entre les différentes années. Cela revient à "comparer des choux et des carottes", s'agace-t-on.

Entre décembre 2021 et décembre 2022, les effectifs ont d'abord baissé, passant de 14.914 conducteurs de bus à 14.327. La tendance s'est inversée l'an passé puisqu'en décembre 2023, la RATP revendiquait pas moins de 15.368 conducteurs. Ainsi, sur deux ans, on note non pas une diminution de leur nombre, mais plutôt une légère progression : elle s'établit à 454 agents supplémentaires.

Il s'agit pour la RATP du résultat de campagnes de recrutement soutenues, visant à compenser les nombreux départs. Outre les fins de carrière et les départs à la retraite, il s'agissait aussi de compenser les démissions, en hausse depuis le Covid. Il faut par ailleurs garder à l'esprit que "le poste de conducteur de bus est un métier d’entrée au sein de l’entreprise", ouvrant la porte à diverses "évolutions sociales". De nombreux agents utilisent ainsi les dispositifs de mobilité interne pour devenir, au cours de leur carrière, conducteurs de métro ou de tram. Au cours de l'année 2023, il a ainsi fallu recruter environ 3.000 nouveaux salariés pour parvenir à augmenter de 1.000 les effectifs des chauffeurs de bus.

Si l'année passée est présentée comme positive en matière de recrutement, c'est en partie parce que la RATP estime avoir réussi à pallier le manque d'attractivité de la profession, qui avait conduit à une dégradation de la qualité de service et à une fidélisation plus faible des agents. En l'espace de quelques semaines, début 2023, l'entreprise explique avoir "conclu un accord sur les conditions de travail des machinistes receveurs", l'autre nom des chauffeurs de bus. Cela a permis à ces derniers de "gagner plus (+372 euros bruts par mois) en travaillant plus (+120 heures/an et une baisse de 3 jours de RTT en 2023 et 6 jours de RTT à partir de 2024)". À la même période, "grâce aux négociations annuelles obligatoires 2023 (NAO), l’ensemble de l’entreprise a bénéficié d’une augmentation de 105 euros nets par mois afin de soutenir le pouvoir d’achat". Quelque 400 euros bruts mensuels ont ainsi été ajoutés aux fiches de paie en l'espace de quelques semaines.

