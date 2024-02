La région Île-de-France commande 103 nouvelles rames pour moderniser le métro parisien

La région Île-de-France a validé mercredi la commande de 103 nouvelles rames à Alstom. L'objectif est de moderniser, à moyen terme, le réseau du métro parisien.

Une bonne nouvelle pour les usagers réguliers du métro parisien. La région Ile-de-France a donné son feu vert mercredi à une commande géante à Alstom de 103 nouvelles rames de standard "MF19". Ces modèles sont décrits comme "modernes", "confortables" et disposant d'une capacité importante et seront disponibles en plusieurs longueurs en fonction des besoins des lignes concernées. Par ailleurs, elles pourront passer d'une conduite manuelle à une conduite automatique. L'ensemble du matériel sera livré dans un délai de trois à cinq ans.

D'un montant de "près de 1,1 milliard d'euros courants hors taxes" entièrement financée par Ile-de-France Mobilités (IDFM), cette commande est le signe d'"une révolution des transports qui se poursuit", se félicite Valérie Pécresse, présidente de l'autorité régionale des transports et de la région Ile-de-France. À noter qu'une "commande pour compléter les lignes 8 et 12, ainsi que les lignes 3 et 7, interviendra prochainement", ajoute Île-de-France Mobilités.

Belle opération pour Alstom

Ces achats à grande échelle "témoignent de la confiance renouvelée par IDFM dans ce matériel nouvelle génération", salue le constructeur français Alstom auprès de l'AFP. "Cette nouvelle commande vise à permettre à Alstom de sécuriser ses chaînes d'approvisionnement tout en s'adaptant à l'avancée des travaux d'infrastructures nécessaires sur les lignes", confirme IDFM.

Désormais, il revient à la RATP de formaliser la commande sans tarder. Île-de-France Mobilités a demandé "à la RATP de commander dès que possible ces rames et de respecter les plannings de livraison et de mises en services", indique l'instance dans un communiqué. Par la suite, les rames seront assemblées dans les usines de Crespin et Valenciennes Petite-Forêt, dans le Nord.

La RATP et la région espèrent renouveler "l'ensemble des métros d'ici à 2032", à commencer par les rames de la ligne 13 surchargée et promise à être automatisée. Les lignes 8 et 12, régulièrement perturbées, font également figure de priorités. En effet, si le métro parisien fait face à des problèmes de recrutement, il souffre aussi d'un matériel souvent vétuste.