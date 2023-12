La rémunération des chauffeurs de VTC revalorisée, vers une hausse des tarifs pour les clients ?

Un accord a été signé ce mardi par les fédérations de plateformes de VTC pour augmenter la rémunération des chauffeurs. Ils gagneront désormais 9 euros minimum par course. Cette revalorisation risque d'entraîner une hausse des tarifs pour les clients.

"Une révolution dans le monde du VTC", selon Karim Daoud de l'Association des VTC de France (AVF). Huit plateformes ont annoncé ce mardi 19 décembre avoir signé un accord pour une revalorisation des rémunérations des chauffeurs : 9 euros minimum par course, contre 7,65 actuellement, soit une hausse de 1,35 euro. En un an, le revenu minimum par course sera passé de 6 à 9 euros.

Les chauffeurs travaillant avec Allocab, Bolt, Free Now, Heetch, LeCab, Marcel, Uber et Caocao sont concernés. L'API (Association des plateformes d'indépendants) et la FFTPR (Fédération française de transport de personnes sur réservation) se sont aussi mises d'accord sur "une garantie de revenus horaires minimum de 30 euros et de revenu kilométrique d'un euro au kilomètre". Le président de la FFTPR, Yves Weisselberger, se félicite, dans une déclaration à l'AFP, de "la solidité du dialogue social sectoriel à la française dans le secteur des plateformes".

Les trajets courts seront-ils plus chers ?

Julien Mouyeket, directeur général de Bolt France, assure néanmoins à TF1/LCI que le prix des courses ne va pas s'envoler : "À Paris, où se concentre la plus grande partie de nos opérations, cet accord n'aura pas d'incidence majeure sur nos tarifs. Actuellement, le prix minimum que nous garantissons à nos chauffeurs partenaires est déjà de 10,20 euros, ce qui signifie que les utilisateurs ne verront pas de changement dans le prix minimum des courses." Reste à savoir si cela sera le cas pour toutes les entreprises, notamment pour Uber, qui prélève une commission de 25% sur chaque course.

Les fédérations de plateformes, de leur côté, se disent unanimement satisfaites de cet accord : "Ce sont des garanties inédites. Très loin des faux débats que certains tentent d'imposer sur un salariat que l'immense majorité des chauffeurs rejette, nous démontrons que les plateformes sont à l'écoute des priorités des chauffeurs", indique la FFTPR dans un communiqué.

Ces avancées vont permettre de mieux affronter la hausse générale des coûts nourrie par l'inflation, mais aussi la nécessité d'investir dans des véhicules moins polluants, a aussi expliqué Karim Daoud à l'AFP.