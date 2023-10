La SNCF met fin aux offres de "cashback" pour acheter des billets de train sur son site

Dans le détail, ce partenariat se traduisait pour les utilisateurs de la boutique en ligne de la SNCF par l'apparition d'une publicité juste après l'achat d'un billet de train proposant de se faire rembourser 16,87 euros. Mais le "pop-up" renvoyait, à ce moment-là, vers un site commercial distinct de la SNCF qui réclamait un abonnement de 18 euros par mois pour pouvoir bénéficier de l'offre.

Ce procédé avait fait l'objet, l'année passée, de vives critiques de la part du député de Vendée Philippe Latombe (Renaissance). L'élu avait interpellé le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, sur cette pratique, qui selon lui "pourrait s'apparenter à de l'hameçonnage". "Le cashback est une pratique légale et encadrée par la loi, très courante pour un e-commerçant et bien connue par les consommateurs", réfute le transporteur, qui avait jusqu'ici toujours assumé ce partenariat, source de revenus non négligeable. Selon la firme, ses abonnés pouvaient économiser "jusqu'à 6000 euros par an" en utilisant "pleinement les avantages du programme".