La SNCF s'attend à de nouveaux records de réservations sur ses lignes TGV et Intercités cet été

Pour mettre davantage de billets sur le marché, la SNCF a ouvert de nouvelles lignes pour l'été, comme Bordeaux-Francfort, tous les samedis, et a ajouté un troisième aller-retour quotidien entre la France et l'Espagne. Trois nouvelles routes ont également été ouvertes pour le Ouigo, les lignes à bas coût, avec une liaison quotidienne entre Paris et La Rochelle, un aller-retour Paris-Brest et un autre Paris-Perpignan. Mais c'est sur la ligne Paris-Bordeaux que la SNCF a pu ajouter le plus de places avec 20.000 billets hebdomadaires supplémentaires.

Malgré tout, "il reste 70% des places en vente pour juillet-août et 50% pour les destinations les plus demandées" comme la Bretagne ou la région Provence-Alpes Côte d'Azur, a toutefois insisté le directeur de TGV-Intercités. La majorité des billets non vendus concernent néanmoins des destinations moins touristiques que la côte atlantique ou le sud de la France, et des trajets sur des jours de semaine.