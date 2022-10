La voiture devient un "luxe" dont la majorité des Français ne peut pas se passer

Près de 6 personnes sur 10 déclarent avoir déjà renoncé à se déplacer en raison du coût induit, notamment dans les pays aux économies les plus fragiles, comme la Turquie ou l'Afrique du Sud. Pour économiser, une majorité de Français déclarent réduire leurs déplacements, 46% comparent les prix afin d'acheter l'essence le moins cher possible et 44% essayent d'optimiser leur conduite pour consommer moins de carburant. Un tiers d'automobilistes disent également se déplacer plus souvent à pied, à vélo ou en trottinette.

De l'Allemagne au Brésil en passant par la France, plus d'une personne sur deux s'est séparée d'un des véhicules du foyer ou est décidée à le faire prochainement. Les moins de 35 ans sont plus enclins à se passer totalement de voiture, à hauteur de 34%, contre 26% pour les générations plus âgées.