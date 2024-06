Les embouteillages font partie des désagréments des vacances d’été, qui peuvent être réglés avec le télépéage. Ce service payant permet de gagner du temps, mais s’ajoute au prix habituel du péage. Néanmoins, certaines offres ou avantages peuvent permettre de réaliser une bonne opération.

À l’approche des vacances d’été, les Français qui prévoient de voyager en voiture peuvent redouter l’épreuve du péage. Sur les axes les plus fréquentés et lors des grands départs ou retours, ces ralentissements peuvent être importants. Pour éviter de perdre trop de temps, plus de dix millions de conducteurs français ont déjà fait le choix du télépéage; Ce système permet de passer la barrière sans s’arrêter, et d’être débité automatiquement. Payant, ce service peut cependant présenter des avantages, et même être rentable dans certains cas. Il faudra cependant bien tenir compte des détails des offres et de ses habitudes personnelles.

Le télépéage coûte en principe plus cher

Le télépéage n’est jamais un service gratuit. Plusieurs compagnies se partagent le marché avec des tarifs se situant autour de deux euros par mois. À l’année, la dépense est donc plutôt faible, surtout si vous prenez l’autoroute régulièrement. Des frais fixes peuvent cependant s'ajouter, comme dans tout abonnement : ouverture de dossier, achat ou franchise sur le badge, frais de résiliation… Le télépéage doit donc avant tout être considéré comme un confort, pour un coût généralement modéré. Néanmoins, dans certains cas, l’opération peut être intéressante.

Comment gagner de l’argent avec le télépéage ?

L’usage du télépéage est censé vous protéger d’un risque rare, mais potentiellement très coûteux : la perte du ticket de péage qui oblige à payer le tarif maximum. La barrière ne peut en effet s’ouvrir à l’entrée de l’autoroute que si votre appareil a borné. Cette information est donc enregistrée. Si vous disposez d’une voiture de fonction et êtes autorisé à l’utiliser pour des déplacements personnels, votre employeur peut payer les frais d’utilisation du télépéage. Mais vous devrez les déclarer comme avantages en nature auprès du fisc. De même, il est possible d’alimenter son compte télépéage avec des Chèques-vacances alors qu’il n’est plus possible de les utiliser pour payer à la borne.

Surtout, certains fournisseurs proposent des réductions sur le prix du péage, sur certains tronçons et à raison d’un nombre de trajets par mois ou par an. Cela peut être intéressant pour les personnes prenant l’autoroute pour se rendre au travail. Il faudra alors bien vérifier les conditions et les tarifs, mais l’offre peut être intéressante.

Est-il intéressant de s’abonner au télépéage uniquement pour les vacances ?

Les conducteurs qui empruntent peu l’autoroute au quotidien peuvent envisager de ne s’abonner qu’à l’occasion des grandes vacances. Ainsi, pour quelques euros, ils profiteront du principal avantage du télépéage. C’est une option envisageable, mais là encore en tenant compte des particularités de chaque abonnement. Certains fournisseurs acceptent en effet de ne facturer les abonnements mensuels que lorsque le badge a été utilisé au cours du mois. Il faut alors bien penser à le retirer ou à le débrancher, car un seul passage pourra réactiver le paiement. Au contraire, d’autres entreprises appliquent des frais de non-utilisation lorsque le télépéage n'est pas activé. Enfin, il faudra tenir compte des éventuels frais fixes.