VIDÉO - Le cauchemar d'une petite commune envahie par des véhicules contournant l’autoroute

Conséquence de ce ballet incessant de voitures et de poids-lourds, dans le centre-ville, les volets se ferment et les maisons se vident de plus en plus. Monique et Michel Pauchet habitent le long de la route depuis 20 ans, et ils constatent que les nuisances sonores commencent dès 4h30 du matin par un flux ininterrompu de camions.

"Leurs vibrations font glisser et tomber les tuiles, parce que l'on a un toit très vieux", déplore la résidente. "Il y a aussi de la poussière toute noire qui se dépose sur mes fenêtres, je dois la nettoyer pratiquement tous les jours." Comme la route s'invite de plus en plus dans son salon, le couple a décidé lui aussi de déménager.