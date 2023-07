Le futur "délit de dénonciation frauduleuse" va-t-il faire doublon avec les textes de loi existants ?

Nous sommes dans une situation similaire avec les dénonciations abusive de tiers pour des contraventions. Dans le droit français, on observe que le fait de fournir des renseignements inexacts ou erronés dans le cadre d’une désignation est précisément visé et passible d'une contravention de 5ᵉ classe (en vertu de l'article R.49-19 du code de procédure pénale). Pour le ministère de la Justice, punir ces actes d'une simple contravention n'est pas assez dissuasif et mérite qu'un délit spécifique voit le jour. Il s'agirait notamment, nous indique-t-on, de permettre la mise en place de "peines complémentaires affectant notamment le droit à conduire de la personne condamnée, en cohérence avec l’infraction routière à l’origine de la fraude et une perte de points sur le permis de conduire, que la fraude a notamment pour objet d’éviter."

"Le but, c'est de créer un délit et de ne plus s'en tenir à des contraventions", analyse l'avocate Élodie Godbillon, exerçant en droit du contentieux de la route et droit pénal. La conséquence ? "Augmenter le pouvoir de dissuasion", estime-t-elle, mais pas seulement. "En matière délictuelle, la prescription est allongée et s'étend à six ans", bien plus que pour les contraventions pour lesquelles elle n'est "que" d'un an. "À l'heure actuelle, vu la masse de contentieux enregistrés, il est possible que des dossiers arrivent au tribunal et que les poursuites soient abandonnées à cause des délais de traitement et de l'engorgement du système judiciaire."

Transformer en délit des actes jusqu'alors punis par une contravention devrait aussi étendre les pouvoirs des forces de l'ordre. Avec les évolutions législatives souhaitées par Éric Dupond-Moretti, "il serait possible de procéder à un placement en garde à vue" des personnes soupçonnées de désignations abusives, note la Chancellerie auprès de TF1info. Un tel délit "va octroyer plus de moyens coercitifs aux agents", réagit Me Godbillon, tout en s'interrogeant sur les conséquences à plus long terme d'une telle décision. "Il sera selon moi nécessaire de disposer de moyens supplémentaires pour vérifier que les désignations sont justes ou non, ainsi que pour engager par la suite des poursuites. Dissuader c'est bien, mais il faudra s'assurer que les dossiers soient bel et bien traités. Les tribunaux correctionnels, déjà très sollicités, risquent de se retrouver plus chargés encore, étant donné qu'instaurer un tel délit est de nature à ajouter du contentieux."