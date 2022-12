SNCF : le trafic ferroviaire interrompu entre la France et la Belgique à cause du givre

Des heures de retard et des passagers bloqués en pleine voie. Depuis 8h30, ce samedi 17 décembre, le trafic entre la France et la Belgique est fortement perturbé et les Thalys, TGV et Eurostar ne circulent plus. En cause : les conditions climatiques. "Un train Thalys et un TGV sont à l’arrêt à hauteur de Ruisbroek dans le Brabant flamand à cause de givre qui s’est collé à la caténaire", a expliqué la porte-parole d’Infrabel, le gestionnaire de l’infrastructure à la RTBF. "En conséquence, le trafic de tous les trains internationaux vers la France est interrompu".

De son côté, Thalys indique sur Twitter qu'en "raison du gel, le réseau ferroviaire belge et la circulation des trains internationaux, dont les Thalys, sont très perturbés. Nos équipes mettent tout en œuvre pour limiter les impacts pour nos voyageurs". La SNCF a assuré, dans son dernier point de situation de 11h52 que la "reprise des circulations est attendue en début d'après-midi" alors que "la circulation des trains arrêtés en ligne est en train de reprendre" et que "les premiers trains vont être remis en marche".