Le train de nuit entre Paris et Berlin reprend les rails dès le 11 décembre

C'est un mode de déplacement de plus en plus populaire en Europe. Plus lent, mais bien moins polluant que l'avion, le train de nuit a fait le plein cet été dans les gares du Vieux continent et devrait continuer de se développer. Un succès qui a incité la compagnie autrichienne ÖBB, pionnière dans ce domaine, à relancer sa liaison nocturne entre Paris et Berlin, supprimée en 2014. La ligne reprendra du service le 11 décembre prochain avec un premier trajet entre la capitale allemande et la capitale française avant un retour Paris-Berlin le 12 décembre.

"Le service débutera le 11 décembre depuis Berlin, à raison de trois fois par semaine, avant de devenir quotidien à compter d'octobre 2024", a déclaré à l'AFP Bernhard Rieder, porte-parole d'ÖBB. Le train s'arrêtera en chemin à Strasbourg, Mannheim, Erfurt et Halle et sera composé, au départ de Paris, de 12 voitures : 6 pour Berlin et 6 pour Vienne, en Autriche, avec des places assises, des couchettes et des voitures-lits, comprenant notamment une douche au bout du couloir.