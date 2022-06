Le train devient-il illimité en Allemagne alors qu'en France, "Macron vient de supprimer le Pass jeune sur les TER" ?

Notons que les réseaux de transports en commun locaux, incluant les bus et autres trams, sont également concernés. Quiconque se procure un billet mensuel (touristes étrangers inclus), peut ainsi voyager librement à peu de frais. Il s'agit d'un investissement conséquent pour l'État, puisqu'une somme de 2,5 milliards d'euros a été débloquée afin d'assurer le financement et compenser le manque à gagner. Les médias rapportent que le seul abonnement au réseau municipal berlinois coûte 86 euros par mois en temps normal, de quoi visualiser la portée de cette décision. François Ruffin, dans son tweet, omet de souligner que cette mesure exceptionnelle, largement plébiscitée par nos voisins, n'est pas censée perdurer dans le temps. Elle sera effective pour les seuls mois d'été et prendra fin à l'issue du mois d'août.