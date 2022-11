Les billets TGV InOui et Intercités pour l'hiver sont en vente

C'est bien connu, plus le train se remplit, plus l'algorithme fait monter les prix ! Les billets TF1 InOui et Intercités pour les voyages du 3 janvier au 26 mars 2023 sont ouverts à la réservation depuis ce mercredi 9 novembre, a annoncé aujourd'hui la SNCF dans un communiqué.

Les ventes sont déjà accessibles pour OUIGO (jusqu’au 7 juillet 2023) et pour les TGV INOUI Internationaux à destination de l’Italie, la Suisse, l’Allemagne et l’Espagne qui, eux, sont ouverts six mois à l’avance. Puis, à partir du 16 novembre, tous les billets Ouigo train classique seront également ouverts à la réservation pour toute la période des vacances de fin d’année.