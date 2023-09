Les jeunes et vieux conducteurs dans le viseur du Parlement européen ?

Un rapport a bien été publié ce lundi 18 septembre au sujet de nouvelles règles relatives au permis de conduire. Rédigé par Karima Delli (EELV), il préconise par exemple la généralisation du permis à points en Europe, un permis spécifique pour les SUV, mais aussi certaines mesures pour les plus jeunes et les plus âgés. Ainsi, afin d'atteindre la "Vision Zéro" de l'UE, qui vise à n'avoir aucune mort ni blessé grave sur les routes d'ici à 2050, la Présidente de la commission transports au Parlement européen "propose la mise en place des règles spécifiques pour les conductrices et conducteurs novices dans toute l'UE", comme la "tolérance zéro" sur l’alcool. Elle "suggère" en plus de cela un certain nombre de "règles plus strictes" à leur encontre pendant "une période probatoire de deux ans".